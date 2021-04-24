Греция облегчила правила въезда для россиян: стали доступны дополнительные аэропорты

Россияне также не должны будут соблюдать карантин.

Греция облегчила правила въезда для россиян, о чем сообщает РИА Новости. Теперь туристам, приезжающим из России, не нужно будет соблюдать обязательный карантин, если человек готов предоставить отрицательный тест ПРЦ и сертификат вакцинации.

До 3 мая на территорию Греции могут въезжать не более четырех тысяч россиян в неделю, выезжать из страны им можно через девять аэропортов вместо трех.

Напоминаем, что в стране также обсуждается инициатива отмены виз для российских туристов, чтобы увеличить поток отдыхающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четырех регионах России заработают визовые центры Греции. Таким образом, сделать визу можно будет в 14 учреждениях.