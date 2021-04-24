Врач объяснил, чем опасны пикники весной

Врач объяснил, чем опасны пикники весной
Весной успевает прогреться разве что воздух. Фото: Pixabay

Эксперт посоветовал не сидеть на земле, потому что она долго остается холодной и влажной.

Врач рассказал, что весенние пикники могут стать причиной цистита и других заболеваний мочеполовой системы. Об этом он заявил РИА Новости.

Эксперт заявил, что сидеть на земле в первые теплые месяцы опасно. Дело в том, что весеннее солнце успевает прогреть разве что воздух, а вот земля остается влажной и холодной еще довольно долго. Переохлаждение становится стрессом для организма, как итог – у человека снижается иммунитет, что становится причиной заболеваний.

«А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание»,

— рассказал врач.

Он посоветовал использовать специальные туристические коврики и приспособления, которые не пропускают холод.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

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