Жена Овечкина испугала подписчиков своей худобой

Жена Овечкина испугала подписчиков своей худобой
Александр Овечкин с супругой. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Жена российского нападающего, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», Александра Овечкина Анастасия опубликовала в Instagram фото в купальнике.

Пользователей Сети удивил внешний вид Анастасии. При росте 178 см ее вес составляет 57 кг.

«Настенька, это уже нездоровая худоба, зачем вам это? Может, вы больны? Не со злостью написала. Я сама прошла через это. Когда все время кажется, что еще чуть-чуть нужно лишнего убрать», — отметила одна из подписчиц.

«Это уже перебор, анорексия именно так и начинается. Берегите себя», — добавил другой пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин анастасия овечкина


 

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