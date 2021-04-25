Россия и Эстония возобновили авиасообщение после годового перерыва

Планируется, что пока рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям. Фото: pixabay

Планируется, что пока рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям. Фото: pixabay

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва после более чем годового перерыва.

Первый самолет прибыл в столицу Эстонии 25 апреля. Планируется, что пока рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.

При этом все действующие на границе между Россией и Эстонией ограничения сохраняются, в том числе запрет на туристические поездки в республику. До поездки в Эстонию необходимо заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья. Для пребывающих из-за границы действует десятидневный карантин, который можно сократить, сдав два теста на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туроператоры рассказали о неожиданном выборе направления туристами после закрытия Турции. Известно, что самыми популярными направлениями сегодня считаются Моска-Петербург и круиз на восемь дней по Золотому кольцу.