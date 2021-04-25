В Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

«Спутник V» признали самой безопасной и эффективной в Венгрии.

Российский препарат оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.

Доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза, а доля заражений – выше в шесть раз, чем у «Спутника V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.

Также отмечается, что смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель для носа.