В Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от COVID-19

«Спутник V» признали самой безопасной и эффективной в Венгрии.
Российский препарат оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.
Доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза, а доля заражений – выше в шесть раз, чем у «Спутника V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.
Также отмечается, что смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель для носа.