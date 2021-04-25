Петербуржец на внедорожнике умудрился застрять под «мостом глупости», который закрыт на ремонт

«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге поймал еще одну жертву, несмотря на то, что закрыт на ремонт.

На этот раз под мостом застрял внедорожник, который пытался проехать по обочине. Машина застряла в грязи, ее быстро удалось отбуксировать на дорогу.

Таким образом внедорожник стал 205-й жертвой путепровода.

«Пожалуй пойдет в зачёт. 205-й!», — сообщили в группе «Мост глупости».

Напомним, проезд под мостом закрыт с 13 марта до 15 мая 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под «мостом глупости» на Софийской улице пострадали более 200 газелей и грузовиков. Петербуржцы и депутаты множество раз пытались привлечь внимание к этой проблеме, и вот переправу наконец закрывают на ремонт.