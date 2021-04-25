Стали известны признаки истощения организма

Британский диетолог Кларисса Ленхерр перечислила признаки, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости.

Среди них — изменения в настроении, которые могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии, сообщает Express.

Также стоит обратить внимание на усталость, которая не проходит после полноценного сна. Еще одним признаком является так называемый «мозговой туман», когда трудно думать, рассуждать и сконцентрироваться на чем-либо. Кроме того, тревожным признаком могут быть резкие колебания веса. Сухая и тусклая кожа – тоже повод для беспокойства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при этом даже те, кто занимается спортом и придерживается правильного питания, могут столкнуться с проблемой заболевания печени. Зачастую они заменяют сладости фруктами, хотя обильное количество фруктозы может привести к ожирению печени.