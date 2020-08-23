Стали известны три привычки, убивающие печень

Ученые заявляют, что печень может погубить не только злоупотребление спиртным. На это также может повлиять образ жизни, питание и принимаемые человеком лекарства.

Как сообщает Focus, малоподвижный образ жизни может стать одной из причин разрушения печени. Это объясняется тем, что из-за лишнего веса на внутренних органах откладывается жировая ткань, что может спровоцировать воспаление.

При этом даже те, кто занимается спортом и придерживается правильного питания, могут столкнуться с проблемой заболевания печени. Зачастую они заменяют сладости фруктами, хотя обильное количество фруктозы может привести к ожирению печени.

Также на это могут повлиять принимаемые человеком лекарства. Их побочные действия могут стать причиной повышенной усталости, потери аппетита и дискомфорта в верхней части живота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни тысяч людей могут найти спасение от онкологии в кофе.