Сотни тысяч людей могут найти спасение от онкологии в кофе

Если же человек будет пить до четырех и более чашек в день, то риск заболевания снижается на 41%. Фото: Pixabay

Если же человек будет пить до четырех и более чашек в день, то риск заболевания снижается на 41%. Фото: Pixabay

Исследование ученых доказало эффективность употребления кофе в профилактике онкологических заболеваний.

Как говорится в статье, опубликованной журналом Alimentary Pharmacology & Therapeutics, исследователи пришли к выводу, что если бы каждый житель планеты пил две-три чашки кофе в день, то количество смертей от злокачественных опухолей печени упало бы на несколько сотен тысяч.

Ученые утверждают, что употребление пары-тройки чашек кофе в день может снизить риск развития рака на 38%, а риск летального исхода — на 46%. Если же человек будет пить до четырех и более чашек в день, то риск снижается на 41%, а риск смерти — на 71%.

В работе ученых учитывалась связанная с раком печени статистика Global Burden of Disease за 2016 год. Тогда в мире умерло 1,24 млн человек, заболевших раком печени.

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