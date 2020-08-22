Диетолог объяснила, почему нельзя есть на завтрак только кашу

Диетолог объяснила, почему нельзя есть на завтрак только кашу
Диетолог подчеркнула, что рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком. Фото: pixabay

Каша заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако употребление такого завтрака без добавок может быть опасно. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

По ее словам, первый прием пищи должен быть сбалансированным, включать в себя не только углеводы, но и белки с жирами. Завтракать одной лишь кашей на протяжении долгого времени вредно.

Как сообщили РИА Новости, диетолог отметила, что кашу могут дополнить салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром или мясное блюдо. Она также посоветовала готовить каши на молоке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала о продуктах, которые нельзя есть на ужин. Вечером лучше готовить блюдо из растительной пищи, морепродуктов, мяса птицы и нежирных молочных продуктов. А на десерт можно скушать фрукты.

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Диетолог объяснила, почему нельзя есть на завтрак только кашу