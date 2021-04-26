Клиенты банка «Санкт-Петербург» временно лишились денег из-за неполадок

Клиенты банка «Санкт-Петербург» пожаловались на сбои в работе своих банковских карт. Из-за неполадок у многих временно пропали деньги со счетов.

Об этом петербуржцы рассказали в группе банка во «ВКонтакте». По словам одной из клиенток, посреди ночи она пыталась оплатить товар в магазине, но на кассе ей сказали, что на карте недостаточно средств, хотя деньги на ней были.

Позже она проверила личный кабинет официального мобильного приложения банка и выяснила, что все ее деньги пропали со счета.

Сотрудники кредитной организации вскоре ответили в комментариях, что в ночное время произошел технический сбой, поскольку сервисы банка в этот момент переводились на новое программное обеспечение.

«Сейчас коллеги в процессе корректировки, большинству клиентов остатки были отрегулированы», — сообщили в банке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи зафиксировали сбой в работе Twitter.