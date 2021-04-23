Пользователи зафиксировали сбой в работе Twitter

В работе мессенджера Twitter произошел сбой.

По данным портала Downdetector, 57% пользователей, которые жалуются на сбои в работе соцсети, 25% заявили, что у них возникли проблемы с приложением для iPhone или iPad, а еще у 16% — с авторизацией.

Компания Twitter, Inc. была основана в 2006 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния. Основной продукт — соцсеть для обмена короткими сообщениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.