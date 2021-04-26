В России прошел ажиотажный спрос на вторничное жилье

На рынке вторичного жилья в России прошел ажиотажный спрос, эксперты зафиксировали стагнацию цен.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН, за последний месяц в российских городах цены на вторичные квартиры выросли максимум на 2%. По оценкам экспертов, небольшой спрос по-прежнему наблюдается в таких городах, как Москва, Петербург, Новосибирск, Саратов и Сургут.

По мнению руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, вторичный рынок начал восстанавливаться от ажиотажа. Он отметил, что рост цен на квартиры замедлился, поскольку они подошли к пределу платежеспособного спроса.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы цены останутся на прежнем уровне. Вместе с тем, на вторичном рынке начал увеличиваться объем предложений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на треть подорожали квартиры на первичном рынке.