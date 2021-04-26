В аварии на трассе «Кола» с погибшим ребенком пострадали его отец, водитель и пассажир

Вечером 26 апреля на автодороге «Кола» произошло серьезное ДТП, в котором погиб ребенок и пострадали трое взрослых.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в 19 часов на 79 километре трассы «Кола». Автомобиль «Ниссан Кашкай», за рулем которого сидел 64-летний мужчина из Колпино, при обгоне столкнулся с попутным грузовиком MAN с прицепом. После большегруз выехал на встречку, где врезался в «Шевроле Ланос» под управлением 32-летнего водителя из Тихвина. От удара иномарка вылетела в кювет.

В результате аварии на месте погиб двухгодовалый пассажир «Шевроле». Также госпитализированы: водитель «Шевроле», который приходится мальчику отцом, и его 25-летняя пассажирка. Оба попали в больницу с тяжелыми травмами головы.

Бригада медиков доставила в медучреждение и водителя «Ниссана» с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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