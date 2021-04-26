Шестиклассница попала под машину на «зебре» в Стрельне

Накануне вечером в поселке Стрельна автомобиль сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Ново-Нарвского шоссе. Автомобиль «Лада Гранта» сбил ученицу шестого класса, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения. За рулем находился 48-летний мужчина.

Девочку забрали в больницу на «скорой» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и множественными синяками и ушибами.

Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на трассе «Кола» погиб двухлетний ребенок. Водитель Nissan во время обгона не справился с управлением и столкнулся с фурой MAN с полуприцепом.