В результате ДТП на трассе «Кола» погиб двухлетний ребенок

В воскресенье, 25 апреля, на участке трассы «Кола» (80-й километр) в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, водитель Nissan во время обгона не справился с управлением и столкнулся с фурой MAN с полуприцепом.

После этого иномарка вылетела на полосу встречного движения и протаранила Chevrolet.

В салоне второго автомобиля находилась семейная пара с двухлетним ребенком. Его родителей госпитализировали с серьезными травмами, а ребенок скончался на месте происшествия.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

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