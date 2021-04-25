В Ленобласти лобовое столкновение иномарок привело к травмам

В Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии автомобиля такси. Об этом сообщает «78 канал», ссылаясь на собственный источник в службах.

В Тосненском районе недалеко от деревни Аннолово произошло страшное столкновение, в котором один из участников происшествия получил травмы.

Сегодня днем, около половины третьего рядом с деревней Аннолово две иномарки столкнулись лоб в лоб.

Один из участников — это автомобиль такси, другой внедорожник.

Известно, что в ходе ДТП мужчина получил травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказывают пострадавшему помощь.

Однако сведений о состоянии здоровья других участников ДТП нет.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Во Фрунзенском районе парень на самокате передумал ехать по тротуару и влетел в автомобиль.