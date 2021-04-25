Во Фрунзенском районе парень на самокате передумал ехать по тротуару и влетел в автомобиль

В Петербурге во Фрунзенском районе на переходе сбили парня на электросамокате.

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода на электрическом самокате. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

Так на Софийской улице сбили молодого человека, который переезжал дорогу по пешеходному переходу.

На кадрах видеозаписи заметно, как молодой человек сначала двигался по тротуару, а затем резко решил переехать дорогу по зебре. Автомобиль же затормозить не успел.

После этого парень врезался в проезжающую машину и его слегка отбросило назад. Пострадавший приземлился на спину и оперся руками об асфальт. Затем встал, поднял свой самокат и отошел, видимо шокированный, на обочину.

Известно, что ситуацию осложняла погода, асфальт был мокрый и скользкий от дождя.

Очевидец происходящего отметил, что понял все так, что водитель автомобиля самостоятельно хотел отвезти молодого человека в медицинское учреждение, однако к месту происшествия подъехали правоохранители.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты Петербурга заметили лисенка на КАД за 2-2,5 км до съезда на Софийскую улицу. Зверька сбила машина, но он остался жив.