Водитель попытался спасти выбежавшего на КАД лисенка

Водитель попытался спасти выбежавшего на КАД лисенка
Животное оказалось на проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобилисты заметили лисенка на КАД за 2-2,5 км до съезда на Софийскую улицу. Зверька сбила машина, но он остался жив.

Об инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель остановился и попытался спасти лисенка, выбежавшего на дорогу, однако зверька сбила движущаяся в левом ряду машина. В результате лисёнок остался жив. Мужчина поймал его в тряпочку и отнес в сторону обочины.

В комментариях пользователи отметили, что неравнодушный автомобилист рисковал жизнью ради спасения животного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила кабана перед поселком Лисий Нос.

дтп кад новости СПб


 

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