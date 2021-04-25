Водитель попытался спасти выбежавшего на КАД лисенка

Автомобилисты заметили лисенка на КАД за 2-2,5 км до съезда на Софийскую улицу. Зверька сбила машина, но он остался жив.

Об инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель остановился и попытался спасти лисенка, выбежавшего на дорогу, однако зверька сбила движущаяся в левом ряду машина. В результате лисёнок остался жив. Мужчина поймал его в тряпочку и отнес в сторону обочины.

В комментариях пользователи отметили, что неравнодушный автомобилист рисковал жизнью ради спасения животного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила кабана перед поселком Лисий Нос.