2-й Садовый мост закрыли на ремонт до 30 апреля

На 2-м Садовом мосту в центре Петербурга в ближайшие несколько дней будут проводиться работы по замене асфальта.

Как сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, 2-й Садовый мост закрывается на ремонт с 26 по 30 апреля. За эти дни будут проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Объехать закрытый мост можно будет по маршруту: Садовая улица — Невский проспект — Большая Конюшенная улица — набережная канала Грибоедова — Конюшенный переулок — Большой Конюшенный мост — Мошков переулок — Миллионная улица — набережная Лебяжьей канавки — набережная реки Мойки.

В ведомстве к петербуржцам и гостям города обратились с просьбой быть внимательными и следить за информационными щитами, которые покажут безопасный путь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутреннем кольце КАД у Приморского шоссе перекроют одну полосу.