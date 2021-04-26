35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС: как это было

Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции минуло 35 лет. С тех пор в стране отмечают День участников ликвидации последний радиационных катастроф и памяти их жертв. С последствиями катастрофы боролись и петербуржцы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в Припяти Украинской ССР 26 апреля 1986 года. Ночью был разрушен четвертый энергоблок ЧАЭС. Авария произошла ночью во время испытаний турбогенератора. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики. В атмосферу выбросило смесь из опасных веществ, в том числе урана, йода и плутония.

Выводы об ошибках персонала и ненадежности ядерных реакторов будут сделаны позже. Пока специалисты не до конца понимали, что произошло, на борьбу с последствиями бросили людей.

Первыми к месту прибыли 28 пожарных, к которым позже присоединились 12 милиционеров и работников ЧАЭС. Они начали тушить начавшийся пожар. Большинство из них получили дозу облучения в несколько тысяч рентген и погибли.

Для ликвидации была создана комиссия, руководителем которой стал Борис Щербин. Прибыв в Припять, он принял решение об эвакуации населения.

В устранении последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек. Именно они должны были выполнить дезактивацию зараженной территории, очистить крыши уцелевших энергоблоков от графитовых остатков, снизить радиационный фон.

Решение засыпать реактор инертными материалами привело сначала к уменьшению мощности радиоактивного выброса, а затем к повышению числа выбрасываемых в атмосферу опасных веществ.

В мае начались работы по созданию сооружения «Укрытие». Этот объект строили 206 дней, он состоял из семи тысяч тонн металлоконструкций и 400 тысяч кубометров бетона.

В 2007-м году начали строительство нового саркофага высотой 108 метров. Он накрыл собой устаревшее «Укрытие». Его ввели в эксплуатацию в 2019-м году. Его преобразуют в экологически безопасную систему к 2065-му году.

Из-за аварии загрязнению подверглись территории 17 стран Европы. Так или иначе авария на ЧАЭС затронула жизни миллионов людей.

Петербург со всей страной отдает дань памяти тем, кто погиб в радиационных авариях и катастрофах. Ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции являются 2 тыс. 192 жителя Петербурга. При этом в городе проживают порядка 4,5 тыс. человек, пострадавших от радиации в результате аварии на ЧАЭС. Более трети из них – инвалиды или получили лучевую болезнь.

В понедельник, 26 апреля, в Петербурге открывают Аллею ликвидаторов на территории парка Академика Сахарова. В честь годовщины аварии в Северной столице запланировали десятки мероприятий. Среди них – возложение цветов, уроки мужества и другие.