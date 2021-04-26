Суд в Петербурге запретил доступ к аниме «Этот замечательный мир»

Красногвардейский районный суд пришел к выводу, что аниме "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения. Фото: pixabay.

Красногвардейский районный суд пришел к выводу, что аниме "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения. Фото: pixabay.

В Петербурге суд посчитал, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» призывает подростков к суицидам, и запретил к нему доступ на девяти сайтах.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, иск о признании аниме информацией, распространение которой запрещено в России, направил прокурор. Он указал, что ведомство выявило на нескольких интернет-сайтах «вредоносную информацию», способную причинить вред психике и развитию детей.

Красногвардейский районный суд пришел к выводу, что аниме «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая зрителям, что после смерти наступает более интересная и бесконтрольная от родителей жизнь.

«Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Требования прокурора были удовлетворены, информацию на девяти сайтах признали запрещенной в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд заблокировал несколько аниме.