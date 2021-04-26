Водитель иномарки пострадал в ДТП с цистерной на трассе «Сортавала»

В Ленинградской области произошло ДТП с участием иномарки и тягача с цистерной. Один человек пострадал.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось в 10 часов утра на федеральной автодороге «Сортавала». На скользкой после дождя трассе автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в ехавший впереди тягач с цистерной, внутри которой находился сжиженный газ.

«Это было огнеопасно», — говорится в публикации.

На месте происшествия работал дежурный караул пожарно-спасательной службы Агалатово. Стало известно, что в результате ДТП пострадал только водитель иномарки — удар пришелся на его сторону. Возгорания не последовало.

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