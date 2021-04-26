Под Волховом водитель «ГАЗели» погиб после съезда в канал

Под Волховом водитель «ГАЗели» погиб после съезда в канал
Место происшествия. Фото: vk.com/acclo

В ночь на 26 апреля в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти, в посёлке Свирица грузовой автомобиль «ГАЗель» съехал в Ново-Свирский канал. В результате водитель происшествия водитель погиб на месте.

Спасатели подняли автомобиль на берег, извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием иномарки и тягача с цистерной. Один человек пострадал. На скользкой после дождя трассе автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в ехавший впереди тягач с цистерной, внутри которой находился сжиженный газ.

авария Волховский район дтп


 

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