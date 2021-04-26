Во вторник в Петербурге ожидается дождь

Во вторник в Петербурге ожидается дождь
Пройдет дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге во вторник, 27 апреля, ожидается облачная и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков, завтра в городе ожидается небольшой снег. В МЧС водителей предупредили о сильном тумане.

Согласно данным «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +4..+6 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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