Во вторник в Петербурге ожидается дождь

В Петербурге во вторник, 27 апреля, ожидается облачная и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков, завтра в городе ожидается небольшой снег. В МЧС водителей предупредили о сильном тумане.

Согласно данным «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +4..+6 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.