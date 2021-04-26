В Петербурге возобновляется диспансеризация

С понедельника, 26 апреля, в Северной столице возобновилось проведение профилактических медицинских осмотров в поликлиниках.

Напомним, диспансеризация была временно приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

«Как только позволила эпидситуация, мы возобновили профилактические осмотры», — сказал губернатор Александр Беглов.

В этом профилактический осмотр и диспансеризацию должны пройти 1476792 петербуржцев, в том числе 601 304 человека старшей возрастной категории (старше 55 лет).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно распоряжению, региональным властям поручено обеспечить приостановление профилактических медосмотров и диспансеризации. Кроме того, федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, страховые медорганизации и Росздравнадзор обязали обеспечить информирование населения о приостановлении проведения диспансеризации.