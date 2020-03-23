Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, региональным властям поручено обеспечить приостановление профилактических медосмотров и диспансеризации. Кроме того, федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, страховые медорганизации и Росздравнадзор обязали обеспечить информирование населения о приостановлении проведения диспансеризации.

За сутки в России был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших в стране достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».