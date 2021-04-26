В Петербурге уроженец Армении выплатил 200 тыс. алиментов ради поездки домой

Долг алиментщика перед ребенком составил более 200 000 рублей. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Долг алиментщика перед ребенком составил более 200 000 рублей. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Гражданин Армении выплатил алименты в размере 200 тысяч рублей своему шестилетнему сыну в принудительном порядке, чтобы улететь к родственникам.

Согласно решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание шестилетнего сына в размере первой величины прожиточного минимума.

Долг алиментщика перед ребенком составил более 200 000 рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по Петербургу.

В целях исполнения судебного решения судебный пристав вынес в отношении гражданина постановление об ограничении на выезд за пределы РФ.

Мужчина собирался в ближайшее время навестить родственников в Армении. Убедившись в том, что не сможет улететь из-за долгов перед сыном, он выплатил всю сумму задолженности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданин Германии, проживающий в России, задолжал своей 6-летней дочери более 150 тысяч рублей. Приставы взыскали долг, несмотря на то, что мужчина находился в Демократической Республике Конго.