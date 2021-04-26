Эрмитаж в мае вернёт льготное посещение для нескольких категорий граждан

Напомним, Эрмитаж отменил бесплатный вход в 2020 году на фоне пандемии. Фото: Baltphoto

Напомним, Эрмитаж отменил бесплатный вход в 2020 году на фоне пандемии. Фото: Baltphoto

Государственный Эрмитаж в мае вернёт льготное посещение для нескольких категорий граждан.

«Новой ступенью нормализации жизни музея станет введение бесплатных билетов в здание Главного штаба целого ряда новых категорий — детей до 18 лет независимо от гражданства, пенсионеров Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, инвалидов I и II категории. Право бесплатного посещения сохраняется для студентов и курсантов учебных заведений Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе музея.

С 1 мая в главном комплексе музея вводится водит новый билет за 300 рублей для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп.

Напомним, что с 15 июля 2020 Эрмитаж отменил льготы для пенсионеров и студентов. Федеральные льготы были сохранены только для героев Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственный Эрмитаж попал в тройку лидеров рейтинга российских музеев за первый месяц 2021 года. Рейтинг, в который вошли 20 лучших музеев страны по качественному показателю МедиаИндекс, опубликовала компания «Медиалогия».