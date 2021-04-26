Загоревшийся автомобиль потушили на Петроградке

В Петроградском районе Петербурга сотрудники МЧС ликвидировали автомобильный пожар. Огонь был потушен за 20 минут.

По сведениям городского управления МЧС России днем 26 апреля жители города вызвали пожарных. Возгорание произошло на улице Ленина.

Сообщение о пожаре поступило в 15:25. В автомобиле марки Ford успел выгореть моторный отсек, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара принимали участие пять человек личного состава МЧС и одна единица спецтехники. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже через десять минут пожар был ликвидирован. На месте происшествия от ведомства работали пять человек личного состава и одна единица техники. О пострадавших не сообщается.