КГИОП поднимет вопрос о судьбе сгоревшей «Невской мануфактуры»

Представители КГИОП поднимут вопрос о восстановлении здания «Невской мануфактуры».

Комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) поднимет на заседании вопрос о восстановлении здания сгоревшей «Невской мануфактуры». Планируется обсудить варианты и сроки реконструкции.

В понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.