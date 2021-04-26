ДТП с участием иномарок перегородило дорогу трамваям в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Авария случилась в понедельник, 26 апреля, у дома 73 по улиц Марата. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить Chevrolet Lanos и Toyota Land Cruiser. Машины столкнулись при развороте последнего из правого ряда. В результате движение трамваев оказалось невозможным в обе стороны.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», временно было остановлено движение от площади Стачек. Авария парализовала движение с 16:06 по 16:44. Сейчас движение возобновлено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки пострадал в ДТП с цистерной на трассе «Сортавала».