ДТП с участием иномарок перегородило дорогу трамваям в центре Петербурга

ДТП с участием иномарок перегородило дорогу трамваям в центре Петербурга
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Авария случилась в понедельник, 26 апреля, у дома 73 по улиц Марата. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить Chevrolet Lanos и Toyota Land Cruiser. Машины столкнулись при развороте последнего из правого ряда. В результате движение трамваев оказалось невозможным в обе стороны.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», временно было остановлено движение от площади Стачек. Авария парализовала движение с 16:06 по 16:44. Сейчас движение возобновлено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки пострадал в ДТП с цистерной на трассе «Сортавала».

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