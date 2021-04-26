Автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар после ДТП на Планерной

На перекрестке улиц Планерная и Камышовая произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин вылетела на тротуара, протаранив дорожное ограждение.

Авария случилась в ночь на вторник, 27 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Один на моргающий красный, другой на незагоревшийся зеленый», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передние части транспортных средств серьезно пострадали. Дорога усыпана осколками и деталями авто.

К счастью, в момент происшествия на участке не было пешеходов. Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

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