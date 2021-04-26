Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

Россиянам, которым предстоит 10 дней отдыхать в мае, нужно заранее выплатить зарплату, если срок ее выплаты выпадет на нерабочие дни. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, органы власти и организации самостоятельно определяют порядок работы для своих сотрудников на период нерабочих дней с 4 по 7 мая. При этом отказ сотрудника от работы в указанный период не является основанием для невыплаты заработной платы.

Как сообщил ТАСС, Голикова также напомнила, что решение о нерабочих днях было принято, чтобы препятствовать ухудшению ситуации с COVID-19. Сотрудники могут продолжить работу удаленно.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

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