Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая
Татьяна Голикова предложила начислить зарплату россиянам заранее. Фото: kremlin.ru

Россиянам, которым предстоит 10 дней отдыхать в мае, нужно заранее выплатить зарплату, если срок ее выплаты выпадет на нерабочие дни. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, органы власти и организации самостоятельно определяют порядок работы для своих сотрудников на период нерабочих дней с 4 по 7 мая. При этом отказ сотрудника от работы в указанный период не является основанием для невыплаты заработной платы.

Как сообщил ТАСС, Голикова также напомнила, что решение о нерабочих днях было принято, чтобы препятствовать ухудшению ситуации с COVID-19. Сотрудники могут продолжить работу удаленно.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских.

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