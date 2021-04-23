Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских

Увеличить количество нерабочих дней в мае можно за счет других выходных. Такое предложение озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в целом в году достаточно много выходных, но возможно имеет смысл пересмотреть их структуру. И добавила, что для многих длинные январские праздники неактуальны.

Как сообщили «РИА Новости», Матвиенко предложила перенести январские выходные на май.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков исключил введение локдауна в России на майские праздники.