Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских

Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских
Валентина Матвиенко высказалась о продлении майских выходных. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Увеличить количество нерабочих дней в мае можно за счет других выходных. Такое предложение озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в целом в году достаточно много выходных, но возможно имеет смысл пересмотреть их структуру. И добавила, что для многих длинные январские праздники неактуальны.

Как сообщили «РИА Новости», Матвиенко предложила перенести январские выходные на май.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков исключил введение локдауна в России на майские праздники.

Валентина Матвиенко майские праздники Россия


 

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