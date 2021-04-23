Песков исключил введение локдауна в России на майские праздники

Речь о введении нового локдауна на длительные майские праздники в России не идет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что отдыхать россияне будут с 1-го по 10-е число, 11 мая является рабочим. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ в пятницу, 23 апреля.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что президент согласился сделать майские праздники непрерывными выходными, но данное решение не предполагает введение ограничительных мер по COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре предупредили о возможном осложнении ситуации с COVID в России.