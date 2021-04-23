В Роспотребнадзоре предупредили о возможном осложнении ситуации с COVID в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что возможно ухудшение ситуации с COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что возможно ухудшение ситуации с COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может осложниться. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, график снижения заболеваемости коронавирусом в России практически остановился. Она добавила, что ситуация остается стабильной, однако возможно ее ухудшение.

Как сообщили «РИА Новости», глава ведомства подчеркнула, что в марте темпы замедления составили 13%, сейчас этот показатель оказался менее процента за три недели.

Попова призвала граждан продолжать соблюдать меры безопасности, в частности, носить маски и перчатки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России.