В Роспотребнадзоре предупредили о возможном осложнении ситуации с COVID в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может осложниться. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, график снижения заболеваемости коронавирусом в России практически остановился. Она добавила, что ситуация остается стабильной, однако возможно ее ухудшение.
Как сообщили «РИА Новости», глава ведомства подчеркнула, что в марте темпы замедления составили 13%, сейчас этот показатель оказался менее процента за три недели.
Попова призвала граждан продолжать соблюдать меры безопасности, в частности, носить маски и перчатки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России.