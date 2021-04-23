Голикова: рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России

Голикова: рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России
Татьяна Голикова отметила, что в регионах ситуация различается. Фото: kremlin.ru

Уровень заболеваемости COVID-19 растет в семи регионах России, но число инфицированных уменьшается в 16 регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, власти российских регионов должны постепенно снимать ограничения, так как вместе с коронавирусом распространяются сезонные инфекции

Как сообщили «РИА Новости», Голикова подчеркнула, что в регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации 62 и в стадии продолжающегося роста – 7.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заболели 8 840 человек. Общее число заразившихся достигло отметки 4 744 961 человек.

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