Голикова: рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России

Татьяна Голикова отметила, что в регионах ситуация различается. Фото: kremlin.ru

Татьяна Голикова отметила, что в регионах ситуация различается. Фото: kremlin.ru

Уровень заболеваемости COVID-19 растет в семи регионах России, но число инфицированных уменьшается в 16 регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, власти российских регионов должны постепенно снимать ограничения, так как вместе с коронавирусом распространяются сезонные инфекции

Как сообщили «РИА Новости», Голикова подчеркнула, что в регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации 62 и в стадии продолжающегося роста – 7.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заболели 8 840 человек. Общее число заразившихся достигло отметки 4 744 961 человек.