В России за сутки выявили менее 9 тысяч инфицированных COVID

На протяжении недели показатель заболеваемости COVID-19 составляет менее 9 тыс. заразившихся. В последний раз превышение соответствующего показателя фиксировали 17 апреля.

Так, по данным на пятницу, 23 апреля, за последние 24 часа в стране коронавирусом заболели 8 840 человек. Общее число заразившихся достигло отметки 4 744 961 человек.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, число смертей за сутки возросло на 398 — до 107 501. Количество вылечившихся после COVID-19 в РФ за сутки — 9 407, всего 4 371 214.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тыс. пассажиров.