В Петербурге нашли пропавшего три дня назад подростка

Мальчика доставили в отделение полиции, там его ждут родители. Фото: pixabay

Мальчика доставили в отделение полиции, там его ждут родители. Фото: pixabay

В городе на Неве нашли мальчика, покинувшего дом 4 дня назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

13-летний подросток, которого искала не только полиция, но и волонтёры «Лиза Алерт», был замечен в одном из ТЦ Приморского района. Мальчика доставили в отделение полиции, там его ждут родители.

Ранее в полицию обратилась 44-летняя мама и обратилась в полицию, с просьбой найти не отвечающего на телефон сына.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар после ДТП на Планерной. Авария случилась в ночь на вторник, 27 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». «Один на моргающий красный, другой на незагоревшийся зеленый», — написал автор записи.