Суд в Петербурге назначил штраф за пропаганду наркотиков через телеграм-канал

В Северной столице телеграм-канал наркотической тематики обошёлся в 4 тысячи рублей ЛГБТ-активистке Алисе Ищенко. В постах нашли пропаганду наркотиков, сообщает объединённая пресс-служба судов.

В понедельник Невский райсуд признал Алису виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда или реклама наркотических средств. Ей назначили штраф (4 000 рублей).

Интерес к телеграм-каналу и его автору получил петербуржец, обратившийся в полицию в осенью 2020 года. Автор называет себя наркоблогеркой. «Это просто авторский блог» — уверяет девушка.

Защита намерена обжаловать решение. Не представлены доказательства того, что именно Алиса управляет каналом. Фото канала не может быть основанием для такого вывода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли пропавшего три дня назад подростка.