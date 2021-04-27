Минобороны разрешило Ленобласти строить обход Мурино через Ржевский полигон

Минобороны разрешило Ленобласти строить обход Мурино через Ржевский полигон
Дорога позволит вывести транзитный транспорт с Токсовского шоссе. Фото: правительство Ленобласти

Власти Ленинградской области и Министерство обороны РФ договорились о прохождении дороги в обход Мурино через Ржевский полигон.

Как сообщили в областном правительстве, Ленобласть договорилась с ведомством, что обход Мурино будет расположен в створе Пискаревского проспекта по землям Ржевского полигона.

Военные выдали «Ленавтодору» согласие на заключение соглашения об установке права пользования четырьмя земельными участками, по которым пройдет новая трасса.

Отмечается, что обход Мурино «справа» является большим агломерационным проектом Ленобласти и Петербурга. Дорога позволит вывести транзитный транспорт с Токсовского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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