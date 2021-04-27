ЗНОП и наказы избирателей: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа

В Петербурге в среду, 28 апреля, пройдет очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке — более десяти вопросов. Ожидается, что окончательно будет решен вопрос об установке павильонов для общепита и изменениях в закон о зеленых насаждениях.

К третьему, окончательному чтению, депутаты подготовили закон о зеленых насаждениях общего пользования. Напомним, что во время вторых чтений парламентарии приготовили 177 поправок. Большая часть из них, однако, по рекомендации комиссии по городскому хозяйству была отклонена.

В третьем чтении депутаты также могут одобрить изменения в закон о размещении нестационарных торговых объектов. Авторы инициативы предлагают дать владельцам предприятий общепита устанавливать рядом с заведениями павильоны без проведения аукциона. Так парламентарии рассчитывают помочь общепиту, который пострадал из-за коронавирусных ограничений.

Несколько законопроектов будут рассмотрены в первом чтении. Среди них — проект закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге». Он позволит регламентировать работу детского омбудсмена. В новом документе определят особенности правового положения, основные задачи, полномочия уполномоченного.

Парламентарии также планируют представить проект нового закона «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Его авторы хотят учредить новую форму участия граждан «в управлении делами государства» через взаимодействие с депутатами. Эта форма получила название «Наказы избирателей». Отмечается, что во время избирательной кампании граждане просят кандидатов внести изменения в действующее законодательство.

«Проектом предлагается установить минимальные требования для соответствующих обращений, а также предусмотреть порядок работы с указанными обращениями в случае, если кандидат, к которому они обращены, стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что власти Северной столицы и Ленинградской области хотят сделать единую группу депутатов в новой Госдуме.