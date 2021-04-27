Петербург и Ленобласть создадут единую депутатскую группу в Госдуме

К агломерации относятся: метро в Кудрово, развитие ж/д узла и единый мусорный оператор. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

К агломерации относятся: метро в Кудрово, развитие ж/д узла и единый мусорный оператор. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Власти Северной столицы и Ленинградской области хотят сделать единую группу депутатов в новой Госдуме. Так получится отставить интересы агломерации Петербурга и региона, сообщил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

Это станет новым шагом координации. Закончат его по результатам будущих выборов в Госдуму.

Северная столица и Ленобласть развивают несколько общих проектов. Им нужна поддержка Федерации. К агломерации относятся: метро в Кудрово, развитие ж/д узла и единый мусорный оператор.

Теперь известно, куда единый мусорный оператор будет вывозить мусор горожан. Власти Петербурга и области определили 3 участка для утилизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин приедет в Петербург на два дня.