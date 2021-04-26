Владимир Путин приедет в Петербург на два дня

Президент России Владимир Путин совершит визит в Петербург 27–28 апреля. Он примет участие в заседании Совета законодателей и передаст Эрмитажу уникальные экспонаты.

Заседание Совета законодателей, который действует при Федеральном собрании, пройдет 27 апреля. Участникам предстоит обсудить послание главы государства Федеральному собранию, а также вызовы, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в этот же день Путин передаст Эрмитажу уникальный экспонат. А именно – комплект церковной утвари. Его изготовили в нашем городе в 1877 году по заказу императорского двора для великой княгини Марии Александровны.

На следующий день российский лидер первым поздравит работников скорой помощи с их профессиональным праздником.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID.