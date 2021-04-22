Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID

Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Фото: скриншот трансляции

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени.

Российский лидер призвал граждан привиться от новой болезни. И добавил, что заблокировать «смертельно опасную» пандемию можно, только привившись.

«Другого пути нет», —заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что у всех россиян должна быть возможность пройти вакцинацию, чтобы к осени этого года был сформирован коллективный иммунитет от COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы к любой новой инфекции, чтобы быстро создать собственнные вакцины.

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