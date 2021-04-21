Владимир Путин: Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы к любой новой инфекции

Пандемия коронавируса до сих пор не побеждена, сказал президент РФ ВЛадимир Путин. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пандемия коронавируса до сих пор не побеждена, сказал президент РФ ВЛадимир Путин. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

До 2024 года на гражданские исследования в России из федерального бюджета будет выделено 1,6 трлн рублей. Об этом в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в России запускаются инновационные программы, которые получат статус проектов государственного значения.

«У нас должен быть собственный мощный щит в сфере санитарной биологической безопасности, — считает Владимир Путин, — на российском оборудовании и с отечественными компонентами».

Кроме того, президент отметил, что Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы к любой новой инфекции, чтобы быстро создать собственнные вакцины.

«Нам нужны комплексные подходы к энергетике — водородной и накопительной. Мы должны ответить на вызовы изменения климата. Центральная задача — повышения качества жизни людей», — сказал президент РФ.

Ранее он отметил, что коронавирусная пандемия еще не побеждена как в России, так и во всем мире.