Владимир Путин: Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы к любой новой инфекции

Владимир Путин: Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы к любой новой инфекции
Пандемия коронавируса до сих пор не побеждена, сказал президент РФ ВЛадимир Путин. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

До 2024 года на гражданские исследования в России из федерального бюджета будет выделено 1,6 трлн рублей. Об этом в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в России запускаются инновационные программы, которые получат статус проектов государственного значения.

«У нас должен быть собственный мощный щит в сфере санитарной биологической безопасности, — считает Владимир Путин, — на российском оборудовании и с отечественными компонентами».

Кроме того, президент отметил, что Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы к любой новой инфекции, чтобы быстро создать собственнные вакцины.

«Нам нужны комплексные подходы к энергетике — водородной и накопительной. Мы должны ответить на вызовы изменения климата. Центральная задача — повышения качества жизни людей», — сказал президент РФ.

Ранее он отметил, что коронавирусная пандемия еще не побеждена как в России, так и во всем мире.

владимир путин ежегодное послание Федеральное Собрание РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин: Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы ...
Педагоги колледжей и техникумов получат надбавку
В Ленобласти из обанкротившейся птицефабрики течет куриный помет
«Пенная вечеринка» на реке Волковке: петербуржцы вновь бьют ...
Выплаты на школьников, одиноким родителям и помощь беременным: объявлены ...
Путин признал, что рост цен съедает доходы россиян
Кешбэк для туристов и компенсация путевок в лагеря: Путин озвучил меры поддержки
Путин заявил, что коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой