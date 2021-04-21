Путин заявил, что коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой

Путин заявил об этом в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Путин заявил об этом в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коронавирусная пандемия еще не побеждена как в России, так и во всем мире.

Об этом глава государства заявил в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. По словам Путина, коронавирус по-прежнему остается прямой угрозой для россиян. Поэтому власти должны «держать все рубежи под контролем», заявил президент.

Политик также призвал граждан максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей, чтобы справиться с пандемией.

Кроме того, Путин отметил, что формирование коллективного иммунитета к осени, когда начнется следующий сезон простудных заболеваний, во многом зависит от самих россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил, что пандемия нанесла удар по демографии.