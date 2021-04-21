Владимир Путин: пандемия нанесла удар по демографии

В сфере демографии в России сложилась чрезвычайная ситуация в связи с пандемией коронавируса.

Об этом президент страны Владимир Путин заявил в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

По его словам, страна должна выработать стратегию, которая позволит выйти на устойчивый рост численности населения.

«Пандемия нанесла удар по демографии, но Россия не откажется от своих целей», — добавил Путин.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что послание президента будет, главным образом, посвящено внутренним вопросам.