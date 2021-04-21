Владимир Путин посвятил свое послание внутренним вопросам

Владимир Путин посвятил свое послание внутренним вопросам
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот "Россия 24"

Президент России Владимир Путин заявил, что его послание Федеральному собранию в этом году будет посвящено внутренним вопросам.

С посланием Владимир Путин выступает в среду, 21 апреля. Он анонсировал, что будет говорить о здравоохранении, социальной политике, экономике. Глава государства также пообещал затронуть вопросы внешней политики и безопасности.

Президент начал свое послание, вспомнив события прошлого года, когда в мире началась пандемия коронавируса.

«Эпидемия наступала, но наряду с тревогой была уверенность, что Россия преодолеет испытания», — заметил президент.

Он также поблагодарил медиков и всех, кто боролся с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие темы Владимир Путин может затронуть, выступая с ежегодным посланием. В сетке вещания телеканалы заложили на послание час.

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